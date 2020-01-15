https://static.news.ru/photo/8345e70e-686b-11e9-a9a2-fa163e074e61_660.jpg Министр иностранных дел Украины Павел Климкин Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. По словам дипломата, это связано с названным решением о выводе России из-под действия международного права.

Создание отдельной реальности означает, что Россия фактически отказывается от соблюдения каких-либо правил, и будет уважать силу или договорняки, то есть, то и другое вместе, — написал Климкин на своей странице в Facebook.

Дипломат добавил, что в такой ситуации Украине остаётся только стать сильнее и договариваться с Россией при посредничестве тех, кого Москва «уважает».

Ранее NEWS.ru сообщал, что сейчас у Украины нет шансов вступить в ЕС и НАТО, считает бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин. Евросоюз и Североатлантический альянс, по его словам, считают Украину внутренне нестабильной страной. Это связано с «олигархической системой в государстве, слабостью политической нации и идентичности».