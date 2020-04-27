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Кличко уволил своего заместителя после нападения на полицейского

12:29, 27 апреля 2020
Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Vitaliy_Klychko/twitter.com

Мэр Киева Виталий Кличко уволил Владимира Слончака с должности своего заместителя после инцидента с его нападением на полицейского и последовавшим задержанием. О своём решении глава Киевской городской государственной администрации сообщил в ходе онлайн-брифинга.

Кличко извинился перед правоохранителями и жителями украинской столицы и подчеркнул, что не позволит дискредитировать городскую власть.

Я не раз говорил, что никого покрывать не буду. И Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону. Как и каждый гражданин Украины, — сказал мэр Киева.

Как писал NEWS.ru, украинские полицейские остановили автомобиль, водитель которого забыл включить фары. За рулём машины находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко, вместе с ней в авто следовал Слончак. Мужчина стал оскорблять сотрудников правоохранительных органов, а затем вышел из машины и набросился с кулаками на одного из них.

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