Кличко уволил своего заместителя после нападения на полицейского

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Китайский МИД не располагает информацией о состоянии главы Госсовета КНДР Ким Чен Ына, однако подтверждает взаимодействие с Пхеньяном для предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Мы предоставили северокорейской стороне оборудование для проведения медицинских тестов. Власти Китая борются с распространением коронавируса у себя в стране и одновременно оказывают помощь государствам, которые в ней нуждаются, — сказал...