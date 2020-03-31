https://static.news.ru/photo/1fa1b248-7335-11ea-ad09-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В столице Украины по состоянию на 31 марта подтверждены 107 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки было выявлено пять новых случаев. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди новых пациентов, инфицированных COVID-19, четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и женщина — 55-летний медицинский работник.

Кличко отметил, что власти создали мониторинговый центр по контролю соблюдения самоизоляции заражёнными, у которых болезнь протекает в лёгкой форме. Нарушителям режима карантина, самоизоляции или обсервации мэр города пригрозил крупными штрафами.

Ну а для тех, кто совсем не понимает и нарушит правила в третий раз, — уголовная ответственность, — пояснил Кличко.

Как писал NEWS.ru, вернувшихся из-за рубежа граждан Украины обязали соблюдать режим обсервации. Лица, заражённые коронавирусом, которым не требуется госпитализация, должны самоизолироваться, как и те, кто контактировал с инфицированными.