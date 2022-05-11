Бывший депутат Украины рассказал об угрозах в адрес критиков Зеленского Кива: критикам Зеленского и власти на Украине угрожают госизменой и трибуналом

Владимир Зеленский / Фото president_of_ukraine/flickr.com

Украинские власти поручили Службе безопасности Украины (СБУ) «отработать» всех причастных к публичной критике в адрес президента Украины Владимира Зеленского и командования украинскими войсками, заявил в своём Telegram бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Он, ссылаясь на источник в СБУ, сообщил, что гражданских запугивают статьёй о государственной измене, а военных — трибуналом.

Источник в СБУ сообщил, что была поставлена задача: отработать всех тех, кто в публичной плоскости посмел обратиться к президенту Зеленскому и командованию ВСУ с критикой или просьбами о спасении близких и родных, находящихся на позициях в зонах боевых действий, в частности на Луганском направлении, где сейчас самые большие потери. <...> Гражданских запугивают государственной изменой, военных заставляют молчать трибуналом, — заявил он.

Он добавил, что контрразведка Украины срочно проведёт работы по выявлению в рядах младшего командования ВСУ потенциальных дезертиров или недовольных.

Ранее Кива заявил, что оппоненты президента Украины Владимира Зеленского предпримут попытку сместить его с поста. По его мнению, госпереворот может произойти в ближайшее время, поскольку «уничтожение группировки ВСУ в Мариуполе и окружения» является «поражением украинских войск».