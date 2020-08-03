Китайское издание назвало альтернативу G7 для России

Россияне, которых задержали на территории Белоруссии, направлялись в одно из государств Латинской Америки. Минск был транзитной точкой. Об этом заявил консул РФ в Минске Кирилл Плетнёв журналистам.

25 июля все они должны были вылететь из аэропорта Минска в Стамбул. После чего в третью страну. Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе, — рассказал Плетнёв....