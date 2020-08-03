Китайское издание назвало альтернативу G7 для России

В КНР считают, что американский президент Дональд Трамп пригласил РФ в «Большую Семёрку» для того, чтобы устроить провокацию для международной общественности и создать антикитайский круг единомышленников. При этом, как отмечает Sohu, Москва собирается развивать свои идеи по формату саммита, а попытки поссорить Россию и Китай безуспешны.
В первую очередь российская сторона собирается его расширить и пригласить Китай и тем самым приравнять формат к G20. Вторая, наоборот, предполагает сокращение количества участников саммита до пяти и будет больше отвечать интересам РФ,
Штаты хотели воспользоваться возможностью проведения «Большой семерки» в Вашингтоне и изменить платформу. Американская сторона собиралась продемонстрировать «близость» к России, побудить Москву и европейских союзников выступить общим фронтом против Китая, но потерпела крах. При этом США все равно продолжат использовать G7 в качестве платформы для реализации своих интересов, — считают в Sohu.
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