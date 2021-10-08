«Отличная новость!»: китайцы жёстко высмеяли аварию американской подлодки

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к международному сообществу. Он пожаловался, что ему не назначают судебные слушания по рассматриваемым уголовным делам. В своём Facebook-аккаунте он понадеялся, что его обращение не останется без внимания.

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