«Отличная новость!»: китайцы жёстко высмеяли аварию американской подлодки
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
10:54, 09 октября 2021
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/Global Look Press
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Читатели китайского портала Гуаньча высмеяли инцидент с американской подводной лодкой класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22), которая столкнулась с «неизвестным объектом» в Южно-Китайском море. Часть юзеров с юмором отреагировала на случившееся, а другие обеспокоились состоянием экологии после аварии.
Ха-ха-ха, я просто хочу смеяться с этой новости! Какая нелепость! Не смогли подкрасться незаметно, — сыронизировал один из читателей.
Другой же забеспокоился, что авария могла спровоцировать выброс топлива в море, а это приведёт к экологической катастрофе. Один из комментаторов пошутил, что теперь на американскую подлодку нужно наложить административный арест и штраф в 200 юаней. Ещё один пользователь выразил мнение, что американцам могли заслонить обзор водоросли.
Чем больше будет столкновений, тем яснее будет голова американских военных. Какая отличная новость! — написал он.
Ранее американская атомная ударная субмарина класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с неизвестным объектом. Инцидент произошёл 2 октября в Южно-Китайском море.