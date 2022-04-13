США попытались нивелировать свою позорную роль, которую они сыграли в ситуации с Россией и Украиной, обвиняя Китай и отвлекая общество от правды. Об этом заявило китайское издание «Синьхуа». Его авторы настаивают, что именно Вашингтон стал инициатором обострения ситуации на Украине и продолжает мешать политическому урегулированию.

Как полагает издание, США стали инициаторами обострения конфликта на Украине. К эскалации между Москвой и Киевом привело неограниченное влияние Вашингтона на блок НАТО, утверждают авторы «Синьхуа». И сейчас Белый дом продолжает нагнетать напряжёную атмосферу и мешает процессу политического урегулирования.

Также США намеренно стараются опорочить Китай, преувеличивая «каитйскую угрозу» и создавая таким образом пространство для дальнейшего подавления страны.

«Синьхуа» приходит к выводу, что Вашингтон с помощью клеветы и репрессий в очередной раз продемонстрировал «презренный и зловещий характер» и подтвердил, что не брезгует никакими средствами для защиты своей гегемонии и личных интересов.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР.

ООН 13 апреля опубликовала данные о погибших мирных жителях на Украине. Согласно отчёту управления верховного комиссара ООН по правам человека, на Украине с 24 февраля погибли 1892 мирных жителя, в том числе 153 ребёнка. В большинстве случаев причиной гибели называют применение взрывных устройств с обширной зоной поражения. В организации подчёркивают, что реальные цифры погибших могут быть гораздо выше, поскольку данные из зон, где велись ожесточённые бои, задерживается и ожидает подтверждения.