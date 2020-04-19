Китай считает безосновательными нападки на ВОЗ

https://static.news.ru/photo/b3b57922-8223-11ea-a4cf-fa163e074e61_660.jpg Ван И Фото: Alexander Pohl via imago-images.de

Китайские власти полностью поддерживают Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и её генерального директора. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в телефонной беседе с главой организации Тедросом Адханом Гебрейесусом.

Сегодня я звоню Вам, чтобы продемонстрировать твёрдую поддержку Всемирной организации здравоохранения со стороны китайского правительства и китайского народа, — заявил Ван И.

По его словам, поддержка деятельности организации в критический момент борьбы с пандемией коронавируса показывает единство международного сообщества, сохраняет идеи и принципы многосторонности. Ван И подчеркнул, что нападки на ВОЗ являются абсолютно безосновательными.

Государства, у которых есть совесть, не могут поддерживать такой подход, — заявил Ван И.

Он выразил уверенность, что глава ВОЗ будет руководить организацией, основываясь на профессиональной этике и научном подходе.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о прекращении финансирования ВОЗ. Он назвал «халатной» её работу по проблеме распространения коронавируса.

NEWS.ru писал, что глава МИД Китая призвал Францию к совместной поддержке ВОЗ.