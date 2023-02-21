Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности. Об этом сообщает агентство Xinhua. В документе указано, что поддержание мира и безопасности во всем мире и содействие глобальному развитию и процветанию должно стать стремлением государств по всему земному шару.

В концепции также отмечается, что инициатива Пекина направлена на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности и поощрение совместных международных усилий по обеспечению большей стабильности в меняющуюся эпоху для содействия прочному миру и развитию.

Данная инициатива была предложена председателем КНР Си Цзиньпином в апреле 2022 года.

Ранее Си Цзиньпин призвал не допустить зарождения и распространения «цветных революций» в странах — членах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, партнеры должны совместными усилиями противодействовать влиянию внешних сил.

В свою очередь президент России Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил, что «попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания». Глава государства подчеркнул, что они абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете.