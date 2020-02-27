https://static.news.ru/photo/ff24c272-5961-11ea-bf3f-fa163e074e61_660.jpgПатриарх КириллФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил главам православных церквей пересмотреть статус Константинопольского патриарха. По мнению предстоятеля РПЦ, Варфоломей должен быть «первым среди равных» и не считать себя «судьёй последней инстанции».
Совещание православных иерархов прошло в Аммане, столице Иордании. В нём поучаствовали главы шести церквей из 13 приглашённых: Иерусалимской, Русской, Польской, Румынской, Сербской, Церкви Чешских земель и Словакии.
[Существуют] попытки обосновать притязания на вселенское главенство при помощи специально для этой цели создаваемой богословской аргументации, отсутствие системы соборного контроля действий первенствующей кафедры, отрицание необходимости консенсуса при принятии решений во всеправославном масштабе. Эти вопросы следует всеправославно осмыслить, — цитирует Кирилла РИА Новости.
Московский патриарх также осудил Варфоломея за вмешательство в дела автокефалий других церквей и нарушение канонического права при решении споров.
По информации издания, сербский патриарх поддержал позицию Кирилла. Варфоломей раскритиковал сам факт проведения совещания.
Как писал NEWS.ru, в январе РПЦ обвинила константинопольского патриарха в двойных стандартах при поддержке «раскольников».