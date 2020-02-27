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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в стране для предотвращения распространения коронавируса проведут специальную информационную кампанию. В детских садах, школах и на предприятиях расскажут, как защититься от COVID-19.

Милованов в ходе брифинга показал на себе, как нужно чихать. По словам министра, при неправильном рефлексе возрастает вероятность передачи коронавируса другому человеку. Когда чихаете, прикрывайте рот и нос не рукой,...