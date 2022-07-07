Кириенко: НАТО воюет на Украине с Россией Кириенко заявил, что на Украине руками украинцев с Россией воюет вся НАТО

Фото: Lukas Balandis/Global Look Press

НАТО руками украинцев воюет с Россией, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он уточнил, что самое важное осознание — что ничего само по себе назад не вернётся, а происходящие изменения в мире необратимы.

Противостояние в Донбассе, где понятно, что Россия же не с Украиной воет. Мы все это прекрасно понимаем. Просто, к сожалению, на территории Украины часто руками украинцев воюет с нами все сообщество НАТО, — сказал Кириенко.

Он добавил, что у руководства России есть выбор — наблюдать со стороны за изменениями в мире, результаты которых «могут не понравиться», или «становится инициаторами, авторами этих изменений».

Ранее Кириенко заявил, что Москва сделает всё, чтобы нацизм больше никогда не смог поднять голову не только в России, но и нигде в мире. Он добавил, что историческая правда является главным оружием в борьбе с нацизмом и СССР уже один раз обеспечил победу над нацизмом,