Ким Чен Ын назвал «крупнейшим потрясением» в истории КНДР ситуацию с COVID

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что ситуация с коронавирусом в КНДР является «крупнейшим потрясением» с момента основания страны. Власти страны за минувшие сутки зарегистрировала 17 400 новых пациентов с лихорадкой, при этом 21 человек скончались от осложнений из-за инфекции. Всего с момента начала эпидемии в стране было зарегистрировано более 520 тысяч заболевших, пишет РИА Новости.

Из-за распространения инфекционного заболевания страна столкнулась с крупнейшим потрясением с момента основания республики, — заявил Ким Чен Ын.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что глава государства посетил Государственный чрезвычайный противоэпидемический штаб и ознакомился с положением дел в стране.

Врач-психиатр, старший научный сотрудник психоневрологического диспансера Москвы Вадим Хайкин ранее заявил, что через пару месяцев после COVID-19 у пациентов могут развиться три вида нарушений в головном мозге. Эксперт пояснил, что речь идёт о снижении памяти и умственной работоспособности у пожилых людей, о тревожных расстройствах в молодом и среднем возрасте и бессоннице. Он добавил, что в последнем случае нарушению подвержены группы всех возрастов.