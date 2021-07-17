Киеву предрекли тяжёлые времена из-за игнорирования статьи Путина

Отсутствие правильной реакции Киева на статью президента РФ Владимира Путина об Украине грозит стране тяжёлыми временами. Об этом заявил депутат Рады Ренат Кузьмин в Facebook.

Он отметил , что украинские политики напрасно не заметили «важные правовые аспекты» в статье российского лидера. По мнению Кузьмина, одним таким аспектом является вопрос присоединения к Украине во времена СССР территорий, раньше ей не принадлежавших.

Это означает, что Украина могла выйти из СССР, только вернув правопреемнику СССР, т. е. России, эти земли: с чем пришла, с тем и должна была уйти. Фактически же Украина вышла из СССР, сохранив за собой территории Донбасса, Крыма, Херсона, Николаева, Одессы и западных областей с их многомиллионным населением и общесоюзной собственностью. Именно по этой причине Путин считает, что Россию, цитирую, «ограбили», — подчеркнул депутат.

Также он назвал важным тезис Путина о превращении Украины в проект «анти-Россия».

И, наконец, третье. Путин заявил, что Россия не допустит того, чтобы украинские власти использовали когда-то принадлежащие России территории и проживающих там людей против России, и предупредил руководителей Украины, что в противном случае, цитирую, «они разрушат свою страну», — написал депутат.

Он уверен, что в статье Путина подразумевается утрата Украиной государственности из-за насильственной украинизации русскоязычного населения.

Именно на эти три основных правовых аспекта должны были бы обратить внимание украинские власти, политические эксперты и юридические консультанты — международники. Похоже, ни украинский МИД, ни Офис президента, ни СНБО так ничего и не поняли, — отметил Кузьмин.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский высказался на тему близости русских и украинцев, сравнив их с библейскими персонажами. Комментируя тезис о близости народов в статье российского лидера Владимира Путина, он заявил, что отношения между странами больше похожи на отношения старшего брата Каина и младшего Авеля. Как сказано в Библии, старший брат убил младшего.