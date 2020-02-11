https://static.news.ru/photo/8944c46a-4d33-11ea-a28b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Продажа американским компаниям земель на восточной границе Украины поможет в защите страны от «агрессии» со стороны России. Такое заявление сделал киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда, комментируя законопроект о создании свободного рынка земли.

Давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям. Потому что американские войска приходят туда, где есть американская частная собственность, где есть их интерес, — заявил Свереда в интервью порталу «Обозреватель».

Он добавил, что американские компании согласятся купить земли, если власти в Киеве проведут с ними «системную работу». Экономист уверен и в том, что продажа земли американцам поможет в организации добычи сланцевого газа и других полезных ископаемых.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оппозиция Украины продолжает борьбу с законопроектом о земельной реформе, который в ближайшее время может принять парламент страны. Однако шансов помешать этому у противников власти нет, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. При этом, по его мнению, реформа может спровоцировать народные выступления, которые в перспективе способны привести и к свержению руководства государства.