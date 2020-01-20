https://static.news.ru/photo/4a8205a2-3b1e-11ea-9f69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский политолог Андрей Головачёв заявил, что уровень жизни на Украине в четыре раза ниже, чем в России. По его словам, это объясняется протекционистской политикой российских властей, чего не могут позволить себе украинские власти.

Своё мнение эксперт изложил в статье, которая опубликована в издании «Главред».

Головачёв отметил, что президент РФ Владимир Путин не стал открывать для Запада российский рынок и разукрупнять основные базовые отрасли. На Украине, наоборот, рынок уже «вскрыт» Западом благодаря соглашению об ассоциации. Оно исключает протекционизм в пользу национальной промышленности.

Изменить ситуацию, по мнению эксперта, может долговременная стратегия новой индустриализации. Однако противостоять диктату Запада может только ответственная и сплочённая украинская элита, которой в настоящий момент нет, отметил Головачёв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины. По её словам, страна уже давно попала под внешнее «кураторство» из-за чего её «все используют, как хотят». Тимошенко считает, что от властей зависит, изменится ли ситуация или Украина лишится ресурсов и собственности.