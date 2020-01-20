Украинский политолог Андрей Головачёв заявил, что уровень жизни на Украине в четыре раза ниже, чем в России. По его словам, это объясняется протекционистской политикой российских властей, чего не могут позволить себе украинские власти.
Своё мнение эксперт
Головачёв отметил, что президент РФ Владимир Путин не стал открывать для Запада российский рынок и разукрупнять основные базовые отрасли. На Украине, наоборот, рынок уже «вскрыт» Западом благодаря соглашению об ассоциации. Оно исключает протекционизм в пользу национальной промышленности.
Изменить ситуацию, по мнению эксперта, может долговременная стратегия новой индустриализации. Однако противостоять диктату Запада может только ответственная и сплочённая украинская элита, которой в настоящий момент нет, отметил Головачёв.
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины. По её словам, страна уже давно попала под внешнее «кураторство» из-за чего её «все используют, как хотят». Тимошенко считает, что от властей зависит, изменится ли ситуация или Украина лишится ресурсов и собственности.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен