Киевская лавра закрылась для прихожан из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/1d6b977a-7743-11ea-ae3e-fa163e074e61_660.jpg Киево-Печерская лавра Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Киево-Печерская лавра закрылась для прихожан на карантин в связи с распространением коронавируса. Богослужения там будут проходить в закрытом режиме с онлайн-трансляцией.

В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были усилены карантинные мероприятия, — говорится в сообщении комплекса.

В пресс-службе также отметили, что во время карантина в Лавре будут совершаться все уставные богослужения. Транслировать будут богослужения субботних и воскресных дней, больших праздников, Страстной седмицы.

Как ранее писал NEWS.ru, Русская православная церковь запустила в социальной сети «Одноклассники» сообщество, где верующие, находясь на самоизоляции, смогут пообщаться со священниками.