Киев придумал способ включить ЛНР и ДНР в переговоры

https://static.news.ru/photo/deb91f50-9797-11ea-ae6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun /Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил пригласить на переговоры Трёхсторонней контактной группы (ТГК) по Донбассу представителей региона, которые перебрались на подконтрольную Киеву территорию.

По его мнению, участие группы выходцев из Луганской и Донецкой областей станет способом включить ЛНР и ДНР в переговоры. Предложение опубликовано на официальном сайте ведомства.

[Они] положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований, — заявил Ермак.

Как писал NEWS.ru, противники президента Украины вынуждают его к очередным перестановкам в офисе президента (ОП), а именно — к снятию с должности руководителя ОП Андрея Ермака.

Если он действительно будет отстранён, это поставит под вопрос не только позиции Зеленского, но и процесс урегулирования в Донбассе и, как следствие, будущие отношения Москвы и Киева.