https://static.news.ru/photo/d1f6a620-d618-11e9-b244-fa163e074e61_660.jpg Людмила Денисова Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина направила в Россию список для следующего этапа обмена заключёнными.

Списки граждан Украины, которые находятся на территории РФ и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали, — сообщила « Интерфаксу » в кулуарах форума «Ялтинская европейская стратегия» украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Ранее News.ru писал, что обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После обмена лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отказалась считать процесс обмена завершённым, пока не будут прекращены уголовные дела в отношении его участников.