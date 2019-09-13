Украина направила в Россию список для следующего этапа обмена заключёнными.
Списки граждан Украины, которые находятся на территории РФ и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали, — сообщила «Интерфаксу» в кулуарах форума «Ялтинская европейская стратегия» украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Ранее News.ru писал, что обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После обмена лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отказалась считать процесс обмена завершённым, пока не будут прекращены уголовные дела в отношении его участников.