Киев отверг обвинения в тайных договорённостях Зеленского с Россией

https://static.news.ru/photo/4a0e61ca-f9e5-11ea-852b-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Никаких тайных договорённостей между Киевом и Москвой относительно урегулирования ситуации в Донбассе нет. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан заявил, что иностранные дипломаты и спецслужбы верят в то, что между Киевом и Москвой существуют тайные договорённости по Донбассу в 12 или 13 пунктов. Сам Богдан не видел такого документа.

Могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть по существу, — цитирует Ермака РИА Новости.

Он добавил, что сведения о таких договорённостях — из области конспирологии, которая богата такими идеями.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов.

Как писал NEWS.ru, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у России и Украины нет никаких отношений. По его словам, Киев и Москва «потеряли отношения». Он напомнил, что раньше украинцы и русские называли друг друга братьями и сёстрами. Но потом Украина потеряла территории из-за РФ.