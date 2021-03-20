https://static.news.ru/photo/21086dfc-8969-11eb-93cb-96000091f725_660.jpg Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

На последнем заседании политических советников глав «нормандской четвёрки» (Германия, Россия, Украина, Франция), прошедшем в формате видеоконференции, Киев отказался в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Об этом говорится в письме замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, которое он направил коллегам по «нормандскому формату» по итогам заседания.

В письме подчёркнуто намерение Германии, России и Франции приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим, в полном соответствии с пунктами, согласованными 22 июля 2020 года в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, — сообщил ТАСС источник в российской делегации.

В частности, там говорится, что ответный огонь допускается только при наличии приказа руководства вооружёнными силами сторон конфликта и только если попытки урегулировать ситуацию мирным путём были исчерпаны.

В письме также зафиксировано, что Москва, Берлин и Париж «приняли к сведению» отказ Украины от безусловного выполнения обязательств, принятых 22 июля 2020 года.

Как писал NEWS.ru, Дмитрий Козак отправил в Париж, Берлин и Киев письмо с предложениями по проведению «нормандских переговоров». В прошлый раз встреча лидеров указанных стран состоялась в декабре 2019 года в Париже. Её итогами стали договорённости об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня и разведение сил и средств на трёх участках линии разграничения в Донбассе. В Кремле заявили, что следующая встреча возможна только после выполнения Киевом этих условий. 12 января 2021 года в Берлине прошли переговоры «нормандской четвёрки» на уровне советников глав государств. Козак предложил «нормандской четвёрке» зафиксировать обязательство Киева дать письменную позицию по выполнению «Минска-2».