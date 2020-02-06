https://static.news.ru/photo/e07d35ce-48e6-11ea-b83e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tom Weller/Global Look Press

Почтовый оператор Казахстана «Казпочта» приостановил приём всех почтовых отправлений в Китай в связи с закрытием китайской стороной границы.

По инициативе почтовой администрации Китая, отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном, — сообщили в «Казпочте».

Также отправления приостановлены в страны, куда посылки поступают транзитом через КНР: Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, Тайвань.

Как ранее писал NEWS.ru, посылки из китайских интернет-магазинов в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV должны быть запрещены в России. С таким обращением к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову обратился депутат Госдумы Виталий Милонов.