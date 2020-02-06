Почтовый оператор Казахстана «Казпочта» приостановил приём всех почтовых отправлений в Китай в связи с закрытием китайской стороной границы.
По инициативе почтовой администрации Китая, отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном, — сообщили в «Казпочте».
Также отправления приостановлены в страны, куда посылки поступают транзитом через КНР: Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, Тайвань.
Как ранее писал NEWS.ru, посылки из китайских интернет-магазинов в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV должны быть запрещены в России. С таким обращением к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову обратился депутат Госдумы Виталий Милонов.
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