Почему школьников в США не переводят на удалёнку

Большая часть московских школьников с 19 октября переходит на дистанционное обучение — переключение на удалённый формат власти объясняют необходимостью борьбы со коронавирусом. Между тем в США и Великобритании обещают закрывать школы в последнюю очередь. С одной стороны, вспышки заболеваемости в этих странах связывают с университетами и колледжами, а не со школами. С другой — власти пришли к выводу, что дистанционка отрицательно сказывается как на обучении, так и на душевном состоянии детей.

Большинство школ США открылись 1 сентября, и несмотря на существовавшие опасения, они не стали рассадниками коронавируса. Об этом, по крайней мере, говорят предварительные данные на середину октября. За последние шесть недель в Соединённых Штатах зарегистрировали два миллиона инфицированных, и только 52 тысячи случаев были связаны с детскими садами и школами.

Катастрофы, которой я ожидала, не случилось, — приводит Vox слова эпидемиолога университета Кента Тары Смит. — Я предполагала, что всё будет гораздо хуже к текущему моменту, но пока что дела идут хорошо.

Отчасти это связано с тем, что не все школы в США в итоге выбрали очное образование — некоторые открылись частично или остались на дистанционке. В Америке нет единой общенациональной системы образования, как и программы обучения, поэтому такие вопросы остаются на усмотрение штатов и самих школ. Возможно, из-за этого удалось избежать и волны массовых заражений. Но американские специалисты предупреждают, что дело может быть в отсутствии необходимости массового тестирования. Так как дети с большей вероятностью болеют бессимптомно, их реже и проверяют на COVID-19.

Гораздо хуже дела обстоят в американских колледжах и университетах. С университетскими городками, по подсчётам издания USA Today, связаны 19 из 25 крупнейших вспышек коронавируса в США. Причём заражаются студенты не столько в классах, сколько в барах, ресторанах, общежитиях и студенческих клубах. Несколько вузов были вынуждены вернуться к дистанционному обучению, другие начали тестировать студентов на COVID-19 по два раза в неделю.

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Как в США, так и в Великобритании заявляют, что постараются сохранить школы открытыми как можно дольше. А вот студентов, по их мнению, вполне можно перевести на удалённое обучение — качество образования у более организованных молодых людей пострадает меньше, чем у детей, которых сложно контролировать на удалёнке.

Думаю, не все осознают, как много обязанностей и нагрузки мы перекладываем на семьи, у которых есть дети дошкольного возраста, вынужденные проходить онлайн-обучение, — напоминает эпидемиолог Саския Попеску.

В Москве, напротив, лишь некоторые вузы самостоятельно приняли решение полностью перейти на удалённый формат обучения с 5 октября. Соответствующего распоряжения от столичных властей пока не поступало. Зато были отправлены домой школьники с 5-го по 11-й классы, а начальная школа перешла на смешанный режим работы.

В британских школах же при обнаружении COVID-19 отправляют на карантин не весь класс, а только тех, кто находился в близком в контакте с заражёнными. Закрытие учебного заведения целиком власти считают излишней мерой. По последним данным , не полностью открыты в Великобритании только 21% средних и 7% начальных школ. Всего 0,2% учебных заведений полностью закрылись.

Но в некоторых частях Соединённого Королевства действуют более жёсткие правила. Например, Северная Ирландия, как и Москва, решила продлить школьные каникулы на неделю, до 2 ноября.