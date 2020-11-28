Кардиолог из США назвал сроки новой вспышки COVID-19

https://static.news.ru/photo/f57fdb62-32d7-11eb-a892-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Врач-кардиолог из США Александр Иванов рассказал, когда ожидать новой вспышки коронавируса в Соединённых Штатах и ближайших странах.

По его словам, в 20-х числах января количество фиксируемых случаев коронавируса за сутки в американских городах и ближайших государствах может достигнуть 400 тысяч.

Специалист уточнил, что на рост числа заболевших может повлиять день благодарения, который отмечается 28 ноября. В этот день семьи традиционно навещают друг друга, что может спровоцировать заражения.

Также Иванов отметил, что в США смертность от COVID-19 не снижается с июля, передаёт URA.RU.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединённых Штатах за прошедшие сутки зафиксировали ещё 155 тысяч заболевших коронавирусом, а 28 ноября был установлен рекорд — 205 557 новых случаев. С начала пандемии американские врачи выявили свыше 13 млн заражённых, жертвами болезни стали более 266 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс призвала сограждан сдать тесты на COVID-19 после Дня благодарения. Она также рекомендовала не приближаться без маски к пожилым родственникам.