Кандидат в премьеры Британии раскрыл, чем полезен Китай для России Кандидат в премьеры Британии Риши Сунак раскрыл, чем полезен Китай для России

Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший глава британского Минфина, кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак заявил, что власти Китая, приобретая у России нефть, помогают президенту РФ Владимиру Путину продвигать спецоперацию на Украине. Он добавил, что китайские граждане внедряются в британские университеты и якобы крадут технологии. По его словам, Пекин также запугивает своих соседей, пишет Daily Telegraph.

У нас дома граждане КНР крадут технологии и внедряются в наши университеты, а за рубежом помогают Путину продвигать спецоперацию на Украине, покупая у него нефть, — рассказал Сунак.

Бывший министр считает, что Китай является масштабной долгосрочной угрозой для Британии и мира в целом.

Британский журналист Род Лиддл в статье для The Times ранее заявил, что западные СМИ специально скрывают правду о спецоперации на Украине, никак не освещая крупные успехи России в происходящем конфликте. Он отметил, что иностранные журналисты пишут про воображаемые «зверства» российской армии с каждым её новым успехом.

Он также признал, что СМИ принимают заявления украинских политиков за чистую монету. Западных журналистов неоднократно критиковали за нежелание проводить редакционную проверку публикуемой информации.