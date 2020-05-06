Канадские полицейские задержали девушку из-за игрушечного бластера

https://static.news.ru/photo/b695ba60-8fdb-11ea-99f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Полицейские из города Летбридж в Канаде задержали 19-летнюю девушку, которая была одета в костюм штурмовика, а в руках держала игрушечный бластер.

На видеозаписи видно, что несколько патрульных машин остановились около девушки. Полицейские длительное время требовали, чтобы девушка легла на землю, однако из-за пластикового шлема она их не слышала. Она встала на колени, а затем непонятным образом очутилась на земле. По словам одного из свидетелей, полицейские сбили её с ног, из-за чего она получила травму носа.

Сотрудники правоохранительных органов признали, что оружие оказалось поддельным. Девушка, в свою очередь, заявила о желании привлечь новых клиентов таким способом в заведение, где она работает.

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