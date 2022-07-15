Канада расширила список санкций против России

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Канада расширила уже имеющийся список санкций против России. Теперь сюда добавились металлургия, машиностроение и транспорт. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте канадского МИД.

14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах (Россия), запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности, — сказано в документе.

Под санкции попали чёрная металлургия, производство готовых металлоизделий, а также компьютеров, электроники, оптики, электрооборудования. Под ограничениями оказались наземный транспорт и трубопроводы.

Также страна запретила оказание промышленных услуг нефтегазовому, химическому и машиностроительному секторам России.

Ранее депутат Европарламента Милан Угрик рассказал, что ожидается в седьмом пакете санкций ЕС против России. По его словам, новые меры будут нацелены на пересмотр старых и устранение лазеек по их нарушениям.