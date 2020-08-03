Скоро исполнится ровно месяц с того момента, как участники антиправительственных выступлений в Хабаровске вышли на улицы с требованием освободить бывшего губернатора Сергея Фургала. Упорство, с которым протестующие продолжают демонстрировать неповиновение федеральным властям, не могло не заинтересовать западных исследователей, которые изучают динамику и факторы, оказывающие влияние на антиправительственную кампанию. NEWS.ru приводит наиболее интересные отрывки из анализа западных экспертов.

Протестная волна в Хабаровске воплощает в себе годы разочарования местных жителей тем, что региональные интересы не учитываются федеральным центром, говорится в анализе Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) в Британии.

Озабоченность Путина тем, поддерживает ли регион его фигуру и его решения, отражает позицию Москвы, согласно которой регионы существуют только для того, чтобы служить интересам Кремля. Многие из российских программ развития Дальнего Востока иллюстрируют непонимание Москвой региональных потребностей, потому что финансирование распределяется неравномерно, а обедневшие и отдалённые районы получают небольшую финансовую поддержку или внимание, — пишут эксперты RUSI.

Реакция Москвы на хабаровские протесты демонстрирует, что власть, по-видимому, не осознаёт истинного масштаба проблемы, полагают британские эксперты.

Михаил Дегтярев Хабаровский Край/facebook.com

Американское издание The New York Times обращает внимание на крепнущую со временем консолидированность российских протестующих, которые распространяют через социальные сети призывы «прогуляться» или «покормить голубей» в центре.

Многие участники протестов предполагают, что некоторые сотрудники полиции им сочувствуют. Аналитики также говорят, что Кремль, похоже, надеется, что протесты исчезнут сами по себе, — пишет The New York Times.

Деловая газета The Wall Street Journal отмечает , что продолжение антиправительственных выступлений во многом было простимулировано ставкой Кремля на Михаила Дегтярёва — нового губернатора.

На этом фоне издание называет Дальний Восток чрезвычайно важным для российского руководства регионом с точки зрения отношений с Китаем. Страны, по этим оценкам, сейчас связаны более тесно, чем когда-либо: они часто принимают участие в военных учениях, Китай стал импортировать гораздо больше нефти из России, а в 2018 году китайский лидер Си Цзиньпин назвал Владимира Путина своим «самым близким другом». Регион также помогает обеспечивать легкий доступ к другим тихоокеанским рынкам и основным торговым маршрутам, заключает The Wall Street Journal.

Си Цзиньпин и Владимир Путин kremlin.ru

Интересно, что упорство хабаровских манифестантов заинтересовало даже общественную телерадиокомпанию Ирландии (RTE). Опрошенные её журналистами эксперты замечают, что выступления в поддержку Фургала являются самыми нехарактерными для России из-за своих масштабов и длительности.

Они продолжаются в течение четырёх недель, и по оценкам, численность участников составляет от 6 тысяч до 40 тысяч человек, — пишет RTE.

Аналитики в разговоре с ирландскими журналистами отмечают, что у этих демонстраций «весьма специфический местный катализатор». Сама же поддержка, которую протестующие оказывают Фургалу, даёт возможность провести интересные сравнения с тем, как поддерживают самого президента России. Согласно оценкам RTE, наиболее вероятной стратегией поведения в связи с антиправительственными выступлениями является стратегия истощения: Кремль может просто рассчитывать на то, что протесты прекратятся сами собой. Однако если этот способ не подействует, то это может привести к ужесточению политики российских властей, заключают в RTE.