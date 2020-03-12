Вспышка коронавируса COVID-19, продолжающего распространяться по миру, всё сильнее влияет на мировые события. И речь идёт не только об отмене политических и бизнес-саммитов, а также спортивных мероприятий, но и об индустрии развлечений. Пока влияние эпидемии в этой сфере не слишком заметно, но её последствия могут быть долгосрочными, в том числе — в плане финансовых убытков.

12 марта стало известно о том, что знаменитый актёр Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом. Произошло это в Австралии, где проходят съёмки очередного фильма об Элвисе Пресли, пока не имеющего названия. Режиссёром картины выступает Баз Лурман, а Хэнкс играет в ней роль полковника Тома Паркера — импресарио и менеджера Короля рок-н-ролла. Сейчас актёр и его жена проходят наблюдение у медиков.

Что делать дальше? У медицинских чиновников есть протоколы, которые необходимо соблюдать, — отметил Том. — Мы, чета Хэнкс, будем проходить обследование и находиться в изоляции столько, сколько потребуется для общественного здравоохранения и безопасности.

Выход картины о Пресли был запланирован на 1 октября будущего года, однако теперь судьба фильма под вопросом. Его создатели готовы подождать излечения Хэнкса, так как часть сцен с ним уже отснята, но предсказать течение болезни сложно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта оценила эпидемию COVID-19 как пандемию. И, по всей видимости, её негативное влияние в различных сферах общественной жизни будет лишь расти.

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"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"- @DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

Распространение коронавируса уже привело к отмене большого количества массовых мероприятий в мире спорта, политики и бизнеса. Ударило оно также по киноиндустрии. И пример с Хэнксом, хотя и резонансный, но далеко не единственный. В Китае, откуда началась эпидемия, уже в начале года были закрыты почти все кинотеатры, а ряд крупных премьер — как мировых, так и картин местного производства, — был отложен на неопределённый срок. Такие меры наносят двойной ущерб: и китайским прокатчикам, которым придётся каким-то образом компенсировать понесённые убытки, и производителям фильмов, ведь им необходимо, по крайней мере, «отбить» потраченные на съёмки деньги.

Но затронут оказался, разумеется, не только Китай. Так, например, сообщает американское издание Vox, были перенесены мировые премьеры фильмов «Не время умирать» (очередная часть «бондианы» с Дэниэлом Крэйгом в роли агента 007) и «Кролик Питер 2» (продолжение семейной комедии, вышедшей два года назад). В первом случае речь идёт о переносе с марта на ноябрь, во втором — с апреля на август. Выход ещё нескольких новинок на киноэкраны также под угрозой. «Соник в кино», уже прошедший в прокате большинства стран мира, в КНР появится лишь через несколько месяцев.

Под вопросом и судьба некоторых картин, находящихся в стадии производства. В частности, ещё в феврале кинокомпания Paramount Pictures объявила о приостановке съёмок очередной, седьмой части франшизы «Миссия: невыполнима». Часть сцен для фильма должна была сниматься в Венеции, однако в связи с критической ситуацией в Италии создатели решили взять перерыв, который, очевидно, может затянуться.

Из-за предосторожностей в отношении безопасности и благополучия наших актёров и съёмочной группы, а также в свете усилий местного венецианского правительства, направленных на то, чтобы предотвратить массовые мероприятия в ответ на угрозу коронавируса, мы смещаем производственный план на три недели, — отметил представитель компании.

А после того, как правительство Франции запретило собрания более тысячи человек (ограничение действует как минимум до конца мая), неясны перспективы проведения ежегодного Каннского фестиваля, изначально запланированного на 12-23 мая.

Отмена и перенос премьер, закрытие кинотеатров — удар не только по индустрии, но и, в перспективе, по кошелькам зрителей. Картины, для которых уже были подготовлены рекламные кампании, не выйдя в срок, потребуют новых затрат: на переделывание афиш, трейлеров и т.д. Падение посещаемости кинотеатров ведёт к падению доходов и прокатчиков, и производителей. Компенсировать их им каким-то образом придётся — вполне вероятно, что путём повышения цен на билеты.