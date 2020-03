12 марта стало известно о том, что знаменитый актёр Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом. Произошло это в Австралии, где проходят съёмки очередного фильма об Элвисе Пресли, пока не имеющего названия. Режиссёром картины выступает Баз Лурман, а Хэнкс играет в ней роль полковника Тома Паркера — импресарио и менеджера Короля рок-н-ролла. Сейчас актёр и его жена проходят наблюдение у медиков.

Выход картины о Пресли был запланирован на 1 октября будущего года, однако теперь судьба фильма под вопросом. Его создатели готовы подождать излечения Хэнкса, так как часть сцен с ним уже отснята, но предсказать течение болезни сложно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта оценила эпидемию COVID-19 как пандемию. И, по всей видимости, её негативное влияние в различных сферах общественной жизни будет лишь расти.