Рекордсменом по числу происшествий можно назвать главу МИД Германии Хайко Мааса. Последний случай с неисправностью воздушного судна произошёл 12 августа при вылете министра в Нью-Йорк на заседание Совета безопасности ООН. Немецкие ВВС распространили сообщение, что Airbus A321 пришлось заменить ещё в Берлине из-за дефекта вентиляционного клапана на крыле самолёта. Впоследствии уже у запасного лайнера возникли проблемы с дозаправкой в Исландии.

Предыдущий инцидент произошёл в мае, когда Маас должен был посетить Болгарию с официальным визитом. Неисправность вспомогательной турбины заметил пилот самолёта, который обратился к инженерам для её устранения. Тогда задержка составила всего лишь несколько часов, но поставила под угрозу переговоры министра. До этого в феврале Маасу пришлось провести лишние двадцать часов в столице Мали из-за поломки шасси.

С проблемами дважды сталкивалась и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Наиболее известным случаем считается её опоздание на саммит G20 в Буэнос-Айресе летом 2018 года. Тогда самолёт канцлера прервал полёт из-за неисправности и совершил вынужденную посадку в Кёльне. Вместо того, чтобы улететь на запасном борту, канцлер приобрела билет в бизнес-класс испанской авиакомпании. Фото Меркель, сделанные попутчиками, в момент разлетелись по сети.