Проблемы с правительственными самолётами Германии находятся в центре внимания мировых СМИ уже не первый год. Рекордное количество поломок породило подозрения в кибератаках и саботаже технического персонала. Однако обслуживающая правительственные борты компания уверяет: все поломки технические. Большая часть министров уже принудительно пересела на коммерческие рейсы, а власти страны выделили деньги на покупку трёх новых Airbus A350. Их поставки начнутся в 2020 году, а пока руководству Германии остаётся лишь надеяться на отсутствие новых инцидентов.

Масштаб бедствия в ФРГ

Рекордсменом по числу происшествий можно назвать главу МИД Германии Хайко Мааса. Последний случай с неисправностью воздушного судна произошёл 12 августа при вылете министра в Нью-Йорк на заседание Совета безопасности ООН. Немецкие ВВС распространили сообщение, что Airbus A321 пришлось заменить ещё в Берлине из-за дефекта вентиляционного клапана на крыле самолёта. Впоследствии уже у запасного лайнера возникли проблемы с дозаправкой в Исландии.

Предыдущий инцидент произошёл в мае, когда Маас должен был посетить Болгарию с официальным визитом. Неисправность вспомогательной турбины заметил пилот самолёта, который обратился к инженерам для её устранения. Тогда задержка составила всего лишь несколько часов, но поставила под угрозу переговоры министра. До этого в феврале Маасу пришлось провести лишние двадцать часов в столице Мали из-за поломки шасси.

С проблемами дважды сталкивалась и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Наиболее известным случаем считается её опоздание на саммит G20 в Буэнос-Айресе летом 2018 года. Тогда самолёт канцлера прервал полёт из-за неисправности и совершил вынужденную посадку в Кёльне. Вместо того, чтобы улететь на запасном борту, канцлер приобрела билет в бизнес-класс испанской авиакомпании. Фото Меркель, сделанные попутчиками, в момент разлетелись по сети.

LIVE The German Chancellor Angela Merkel is on board Iberia #IB6849 to Buenos Aires for G20 Summit after German Air Force aircraft diverted to Cologne due to a technical issue

(h/t @AGUSAGUERO20 / @AeronewsRO ) https://t.co/ji6R6lzVd0 pic.twitter.com/hcHTaCGXns — AIRLIVE (@airlivenet) 30 ноября 2018 г.

В мае канцлеру пришлось вылететь из немецкого Дортмунда в Берлин на самолёте Минобороны ФРГ. Тогда её лайнер получил повреждения на стоянке аэропорта: в самолёт врезался легковой автомобиль. В момент инцидента за рулём машины никого не было. Произошедшее объяснили тем, что автомобиль забыли поставить на ручной тормоз.

Неприятные ситуации случались и с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, министром по вопросам экономического сотрудничества Гердом Мюллером и министром финансов Олафом Шольцем. Последнему пришлось вынужденно задержаться в Индонезии, когда крысы погрызли провода в самолёте. Инцидент имел место в октябре 2018 года. Всего же с января 2018 года власти ФРГ насчитали около десяти происшествий с правительственными бортами. Численность авиапарка властей Германии составляет 14 воздушных судов, а наиболее частые поломки приходятся на дальнемагистральные самолёты.

Неполадки в США

С многочисленными проблемами, вызванными неисправностями самолётов, сталкивается и президент США Дональд Трамп. В его распоряжении находятся два самолёта Boeing 747-200B, возраст которых достигает 31 года. Конгрессмены с подачи президента-республиканца пересели на коммерческие рейсы. В 2024 году ожидается полная замена «бортов номер один», стоимость контракта составит $3,9 млрд. Как писал в 2017 году BBC, американскому президенту могут достаться самолеты Boeing 747-8, построенные ранее для «Трансаэро».

Широкую известность приобрёл инцидент в аэропорту Ханоя в феврале 2019 года. Тогда в интернет попал видеоролик, на котором видно, как сотрудники секретной службы США вручную откатывают сломанный трап от «борта номер один». Как результат — американскому лидеру пришлось задержать вылет из вьетнамской столицы, которую он посещал для встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.

С проблемами сталкивалась и первая леди США Мелания Трамп: в ноябре 2018 года её самолёт вынужден был развернуться и экстренно приземлиться в аэропорту Вашингтона из-за задымления на борту. Причиной поломки назвали механические повреждения системы связи.

В ноябре 2018 года президентский борт столкнулся в аэропорту Нью-Йорка с направлявшимся на стоянку самолётом Bombardier авиакомпании Global Express. Двумя годами ранее CNN сообщал , что у президентского лайнера во время планового техосмотра нашли неисправность системы, которая могла привести к возгоранию или взрыву. Тогда было проведено федеральное расследование обстоятельств поломки.

Пик неисправностей правительственных самолётов США пришёлся на 2014 год. Тогда действующему Госсекретарю Джону Керри пришлось четыре раза столкнуться с серьёзными проблемами. В результате дипломат неоднократно прибегал к услугам коммерческих рейсов.

Какие ещё страны сталкиваются с проблемами

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн 19 июля 2019 года застряла в австралийском Мельбурне из-за поломки бортового компьютера правительственного самолёта. Пока решались проблемы с отправкой запчастей в Австралию для ремонта воздушного судна, Ардерн успела вылететь на родину коммерческим рейсом.

В феврале 2019 года с похожими проблемами столкнулся и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Тогда он не смог вовремя вылететь из столицы Польши, где принимал участие в конференции по Ближнему Востоку. По приезду израильского лидера в аэропорт обнаружилась поломка передней стойки шасси. Премьеру пришлось вернуться обратно в гостиницу и дожидаться пока за ним прилетит запасной борт.

Пропустить 100-летие провозглашения независимости Латвии в ноябре 2018 года пришлось президенту Литвы Дале Грибаускайте: неожиданная неисправность самолёта выявилась лишь после того, как делегация президента прибыла в аэропорт Вильнюса. В итоге президент записывала видеообращение с поздравлением властям Латвии из терминала воздушной гавани. До этого в мае 2018 министр обороны Литвы Раймундас Кароблис не смог вылететь из Италии на родину из-за поломки воздушного судна. Всей делегации в составе 21 человека пришлось купить билеты на коммерческий рейс.

Премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий в июле 2018 года был вынужден ждать прилёта запасного борта в Карловых Варах. Самолёт польского премьера осуществлял разгон на взлётно-посадочной полосе, когда пилот заметил неисправность и применил экстренное торможение. Воздушное судно оставили в Чехии на техосмотр.

В декабре 2018 года самолёт министра обороны Болгарии Красимира Каракачанова был вынужден на пути в Брюссель совершить экстренную посадку в Вене. Причиной стала трещина стекла в кабине пилотов. Продолжить полёт министру пришлось на резервном борту.