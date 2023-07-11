Как проходит саммит НАТО: фото Байдена, Макрона, Эрдогана в первый день 11 и 12 июля лидеры стран альянса встретились в Вильнюсе

Фото: nato.int

Йенс Столтенберг

Лидеры стран НАТО 11-12 июля обсуждают в Вильнюсе ключевые вопросы организации. Основная интрига саммита стала известна еще задолго до его проведения: Украина ждет от организации приглашения стать ее членом.

В первый день, 11 июля на одном из заседаний был утвержден пакет многолетней поддержки Украины, который позволит ее Вооруженным силам достичь совместимости со стандартами военно-политического блока. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Это пакет из трех элементов: во-первых, это план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, это создание Совета НАТО — Украина. Кроме того, лидеры подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены», — рассказал генсек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока у Киева только «остается возможность торговаться» блоковым статусом в переговорах с Россией.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал, что альянс подготовил к вильнюсскому саммиту определенный трюк. «То, что в период саммита НАТО будет проходить заседание Совета Украина — НАТО, — просто реверанс в сторону Киева и не более того», — считает дипломат.

Кто приехал в Вильнюс в первый день саммита — в фотогалерее NEWS.ru.