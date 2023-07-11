Лидеры стран НАТО 11-12 июля обсуждают в Вильнюсе ключевые вопросы организации. Основная интрига саммита стала известна еще задолго до его проведения: Украина ждет от организации приглашения стать ее членом.
В первый день, 11 июля на одном из заседаний был утвержден пакет многолетней поддержки Украины, который позволит ее Вооруженным силам достичь совместимости со стандартами военно-политического блока. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Это пакет из трех элементов: во-первых, это план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, это создание Совета НАТО — Украина. Кроме того, лидеры подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены», — рассказал генсек.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока у Киева только «остается возможность торговаться» блоковым статусом в переговорах с Россией.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал, что альянс подготовил к вильнюсскому саммиту определенный трюк. «То, что в период саммита НАТО будет проходить заседание Совета Украина — НАТО, — просто реверанс в сторону Киева и не более того», — считает дипломат.
Кто приехал в Вильнюс в первый день саммита — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: nato.int
Совместная пресс-конференция Генерального секретаря НАТО и Президента Литовской Республики
Фото: nato.int
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
Фото: nato.int
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
Фото: nato.int
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встречается с Сук Ёль Юн (президент Республики Корея)
Фото: nato.int
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встречается с Кристофером Хипкинсом (премьер-министр Новой Зеландии)
Фото: nato.int
президент США Джо Байден обменивается рукопожатием с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Фото: nato.int
Энтони Альбанезе (премьер-министр Австралии) с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом
Фото: nato.int
Ллойд Дж. Остин III (министр обороны США) обменивается рукопожатием с адмиралом Робом Бауэром (председатель Военного комитета НАТО)
Фото: nato.int
президент Реджеп Тайип Эрдоган (Турция) с адмиралом Робом Бауэром (председатель Военного комитета НАТО)
Фото: nato.int
Риши Сунак (премьер-министр Великобритании) с президентом США Джо Байденом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом
Фото: nato.int
Анналена Бербок (министр иностранных дел Германии) с канцлером Олафом Шольцем (Германия) и Борисом Писториусом (министр обороны Германии)
Фото: nato.int
президент Реджеп Тайип Эрдоган (Турция) беседует с Риши Сунаком (премьер-министром Великобритании)
Фото: nato.int
Ларс Лёкке Расмуссен (министр иностранных дел Дании) с президентом Эммануэлем Макроном (Франция
Фото: nato.int
Эди Рама (премьер-министр Албании); Президент Эммануэль Макрон (Франция); Ульф Кристерссон (премьер-министр Швеции); Ларс Лёкке Расмуссен (министр иностранных дел Дании)
Фото: nato.int
президент Гитанас Науседа (Литва); Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг; президент США Джо Байден; Риши Сунак (премьер-министр Великобритании); Президент Реджеп Тайип Эрдоган (Турция)