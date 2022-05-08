Кадыров заявил о полном контроле ВС России над городом Попасная в ЛНР

Рамзан Кадыров / Фото ramzan/vk.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что город Попасная в ЛНР полностью перешёл под контроль ВС РФ. В своём Telegram-канале он отметил, что теперь жители ещё одного города Донбасса могут перейти к мирной жизни.

Город Попасная в ЛНР полностью освобождён от украинских оккупантов! Благодарю бойцов за службу и мужество, проявленное при освобождении этого важного и сложного стратегического населённого пункта, который заранее годами укреплялся украинскими военными. Жители ещё одного города Донбасса теперь могут вернуться к мирной жизни. Вот так, друзья, торжествует справедливость! — написал Кадыров.

7 мая Кадыров сообщил, что российские военные взяли под контроль посёлок городского типа Нижнее. Он также заявил, что город Попасная на 80% контролируют Вооружённые силы России. По словам Кадырова, город заблокирован российскими войсками и «находится в кольце».

Глава Чечни заявлял о скором освобождении города Попасная ещё 1 мая. Тогда он утверждал, что бойцы зачищают город от украинских военных, Попасная скоро будет под контролем российских военных, а мирные жители смогут вернуться в дома и заняться привычными делами.