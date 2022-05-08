Кадыров заявил, что в ЛНР взяли под контроль большую часть Попасной Кадыров: бойцы чеченских спецподразделений взяли под контроль большую часть Попасной

Рамзан Кадыров / Фото chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что большая часть города Попасная в ЛНР взята под контроль Вооружённых сил России. Главные улицы и центральные районы города уже «зачищены», отметил он в Telegram.

Бойцы чеченских спецподразделений <...> взяли большую часть Попасной под контроль. Полностью зачищены главные улицы и центральные районы города. Остатки националистов в своих норах бьются в тщетных попытках избежать неминуемого наказания, — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров назвал такой итог для националистов неизбежным. Он также заявил о гордости, которую испытывает за российских военных, с честью отдающих на передовой долг родине.

Ранее стало известно, что 7 мая Рамзан Кадыров сообщил: город Попасная на 80% контролируют Вооружённые силы России. По словам Кадырова, город заблокирован российскими войсками и «находится в кольце». Глава Чечни заявлял о скором освобождении Попасной 1 мая. Тогда он утверждал, что бойцы зачищают город от украинских военных.