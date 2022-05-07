Кадыров рассказал о провальной попытке контрнаступления со стороны Украины Кадыров рассказал о неудачной попытке контрнаступления украинских военных в ЛНР

Рамзан Кадыров / Фото chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Луганской Народной Республике украинские военные хотели контратаковать. Попытка, предпринятая ими в районе села Воеводовка, провалилась с треском, отметил он в Telegram.

Накануне украинские военнослужащие предприняли попытку контрнаступления в районе населённого пункта Воеводовка... Данный бессмысленный акт самопожертвования был, вероятнее всего, нацелен на возвращение утраченных огневых позиций. «Тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление» с треском провалилось, — подчеркнул глава Чечни.

На прикреплённом к посту видео его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов поблагодарил противника за оставленное оружие.

Ранее стало известно, что 5 мая Рамзан Кадыров заявил об отправке нового отряда добровольцев на Украину. «На борьбу с нацистами выдвигаются тысячи воинов доброй воли», отметил он. В день отправки бойцам перечисляется либо выдаётся на руки 300 тысяч рублей, также ежедневно им на счёт перечисляется по $53, сообщил голос за кадром на видео, которое разместил Кадыров.