«Известия»: ВС РФ рассказали про взятие шахты «Новодружеской»

Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие рассказали корреспондентам «Известий» о взятии шахты в городе Новодружеск, которую удерживали солдаты ВСУ «до последнего». Отмечается, что объект находится на возвышенности, поэтому украинские военные использовали строение на территории шахты в качестве огневой точки, откуда осуществлялись обстрелы по Северодонецку. На месте были найдены множество стреляных гильз от 122-мм и 152-мм снарядов.

Утром, в 10 часов танком отсюда били по Северодонецку, потом развернут ствол, — и по Рубежному, когда там еще русских не было. Просто разрушали города, — рассказал изданию шахтер Валерий Царенский.

Военные добавили, что ВСУ использовали бомбоубежище под административным корпусом шахты в качестве укрытия во время обстрелов.

Министерство обороны РФ ранее отчиталось о возведении военнослужащими центрального военного округа (ЦВО) автомобильного моста через реку Северский Донец в ЛНР. Сообщается, что мост ранее был разрушен украинскими военными. В ведомстве отметили, что работы осложнялись постоянными обстрелами со стороны ВСУ. В министерстве добавили, что новое сооружение помогло наладить оперативный подвоз продуктов, средств первой необходимости и стройматериалов.