СМИ выяснили, как Япония зависит от России Le Monde: Япония остается в проекте «Сахалин-2» из-за опасений по ситуации с газом

Фото: www.gazprom.ru

Власти Японии не рассматривают варианты отказа от сотрудничества с Москвой в проекте «Сахалин-2», поскольку обеспокоены ситуацией с поставками энергии на зиму. Об этом сообщает французская газета Le Monde. Там добавили, что российский проект обеспечивается 10% энергетических потребностей Японии.

Издание отмечает, что компании Mitsubishi и Mitsui, являющиеся участниками проекта «Сахалин — 2», по инициативе Токио не стали выходить из него. Об этом стало известно одновременно с объявлением японских покупателей сжиженного природного газа (СПГ) о продлении контрактов на приобретение топлива на Сахалине. При этом условиях закупок остались такими же, что были ранее.

А 60% из 10 миллионов тонн газа, добываемого на Сахалине, покупается Японией. Это покрывает почти 10% потребностей страны. Токио импортирует 97,8% своего СПГ. Из этого количества 60% идет на производство электроэнергии, 30% используется для городских нужд, — подчеркнули во французской газете.

Этим они объяснили давление со стороны правительства страны ради сохранения участников проекта «Сахалин — 2».

В издании также сообщили, что зимой ситуация в Японии может стать настолько критической, что начиная с июля власти размышляют о введении в стране закона по сокращению потребления газа в городах. Механизм аналогичен существующему механизму экономии электроэнергии.

30 июня Владимир Путин подписал указ, предписывающий сменить оператора «Сахалина-2» и создать новое юрлицо, которому перейдут все права и обязанности проекта вместо «Сахалин Энерджи».

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на условиях раздела продукции. Контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому». Доли имеют также японские Mitsui и Mitsubishi.