В Риге местные жители начали протест у памятника Освободителям

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Латвии местные жители вышли на протест у памятника Освободителям Риги после того, как полиция закрыла доступ к месту достопримечательности. Толпе не понравились подобные действия правоохранителей, после чего они начали скандировать «позор» в адрес силовиков. Местные сотрудники полиции в ответ начали грубо расталкивать людей, пишут «Известия».

В Риге продолжается противостояние жителей и местных властей у памятника Освободителям. Полиция грубо толкает людей и пытается оттеснить их, — сказано в сообщении.

Напомним, что власти столицы Латвии распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги. В Сети появились фотографии бульдозеров, убирающих букеты.

Жители Риги в ночь на 11 мая вернулись к памятнику Освободителям города и зажгли свечи в память о погибших советских солдатах. Соответствующее видео было опубликовано на канале «Звезда Grigorijlv» на YouTube. На видео люди стоят вокруг свечей и исполняют музыкальные композиции военных лет. Отмечается, что жителей в это время охраняет полиция.