Израиль планирует тестировать въезжающих на антитела к COVID-19

Израиль планирует создать систему экспресс-тестирования на антитела к коронавирусу для въезжающих в страну туристов. Их намерены проверять прямо в аэропорту. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. Он указал на важность этой меры для российских туристов, которые занимают второе место по численности прибывающих в Израиль в период пандемии.

По словам посла, такая мера будет эффективно работать для людей, которые уже переболели COVID-19, но не вакцинировались.

Я думаю, что если мы найдём быстрый способ подтвердить, что у человека есть антитела, то это будет как ПЦР в аэропорту — после 24 часов можно уже будет что-то делать. И мы действительно очень активно это ищем, — сказал Бен Цви.

Он добавил, что в инициативе участвует Минздрав и министр туризма Израиля, ведутся переговоры с Роспотребнадзором и Минздравом России. По словам дипломата, обе стороны указывают на важность туристического потока в период пандемии.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви дал эксклюзивное интервью NEWS.ru накануне 30-летия восстановления дипломатических отношений между Израилем и Россией. Он поделился мнением о двусторонних отношениях, судьбе иранской ядерной сделки, а также раскрыл подробности о предстоящей встрече премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина.