Посол Израиля на Украине Йоэль Лион потребовал наказать виновных в осквернении памятника жертвам холокоста. Акт вандализма произошёл в селе Богдановка Николаевской области. Неизвестные изрисовали мемориал нацистской символикой и оставили зловещую записку.
Это антисемитское преступление на почве ненависти, без сомнения. Я призываю украинское правительство решительно осудить это преступление и незамедлительно привлечь виновных к ответственности, — написал дипломат в Twitter.
О случившемся 15 сентября сообщил в своём Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, писал News.ru. Вандалы нанесли свастику на памятный знак и пообещали евреям новые массовые убийства в случае продажи украинской земли.
Монумент, подвергшийся нападению, установлен там, где во время Второй мировой войны были убиты 54 тысячи евреев.