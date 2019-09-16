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Глава Республики Корея Мун Чжэ Ин вынес дисциплинарное взыскание трём правительственным организациям. Дело в том, что в официальных документах они использовали топоним «Японское море» вместо «Восточное море», как принято называть его в Южной Корее.

Об этом заявила на брифинге представитель администрации главы государства Ко Мин Чжун, передаёт ТАСС. По её словам, правительство проведёт расследование и примет меры дисциплинарного характера. Речь идёт о трёх организациях,...