https://static.news.ru/photo/01b73830-3f7c-11ea-8668-fa163e074e61_660.jpg Изабель душ Сантуш Фото: AP/ТАСС

Власти Анголы намерены во что бы то ни стало уведомить дочь бывшего ангольского президента Изабель душ Сантуш о выдвинутых против неё обвинениях и лишь после этого запросить международный ордер на её имя.

Она будет уведомлена снова, уже в качестве ответчика, и если с её стороны не последует ответа, то будут задействованы механизмы международной помощи, — цитирует ТАСС заявление генпрокурора Анголы Хелдер Питта Гроса.

Генпрокурор прибыл в Лиссабон для получения информации о финансовых и иных сделках дочери бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша в Португалии. По некоторым данным, ей там принадлежат большие пакеты акций в телекоммуникационных и энергетических компаниях.

Она сейчас имеет статус ответчика, позже она может быть допрошена в качестве обвиняемой, — подчеркнул Хелдер Питт Грос.

Как писал NEWS.ru, первая женщина-миллиардер в Африке Изабель душ Сантуш заявила, что у России большой потенциал в сфере высоких технологий. Она планирует инвестировать в соответствующие отрасли. Она высоко оценила возможности, которые предоставил саммит Россия — Африка в Сочи. Мероприятие, по её словам, даёт возможность построить связи между представителями бизнеса в РФ и на континенте.