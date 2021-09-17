16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Итальянцев взбесил африканский мигрант, разбивший камнем автобус

08:23, 18 сентября 2021
Итальянцев взбесил африканский мигрант, разбивший камнем автобус Фото: pixabay
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Twitter появился видеоролик, где беженец из Африки в одном из городов Италии разбивает стёкла автобуса. Пользователи в комментариях резко осуждают подобную выходку, и сожалеют, что это происходит в стране, где приютили большое количество беженцев с северного побережья Африки.

На кадрах видно, как чернокожий беженец берёт в руки камень и начинает им бить лобовое стекло общественного транспорта. Несмотря не неодобрительные крики публики, хулиган не останавливается и продолжает бить боковые стёкла автобуса. Дальнейшая судьба злоумышленника неизвестна, но многие предположили, что ему всё сошло с рук, так как Италия стала чрезмерно «толерантной».

Ранее стало известно, что Еврокомиссия создала проект реформ миграционной системы Евросоюза. Данные изменения, по мнению чиновников ЕС, обеспечат более активное и справедливое участие всех европейских стран в программе приёма мигрантов. Реформа, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, отвечает на вызовы нового, изменившегося мира.

Еврокомиссар отметила, что международная обстановка меняется и в этой связи требуется корректировать устоявшуюся систему. По её словам, Еврокомиссия уже подготовила проект изменений миграционной политики в Европе.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео