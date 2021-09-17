Итальянцев взбесил африканский мигрант, разбивший камнем автобус

В Twitter появился видеоролик, где беженец из Африки в одном из городов Италии разбивает стёкла автобуса. Пользователи в комментариях резко осуждают подобную выходку, и сожалеют, что это происходит в стране, где приютили большое количество беженцев с северного побережья Африки.

На кадрах видно, как чернокожий беженец берёт в руки камень и начинает им бить лобовое стекло общественного транспорта. Несмотря не неодобрительные крики публики, хулиган не останавливается и продолжает бить боковые стёкла автобуса. Дальнейшая судьба злоумышленника неизвестна, но многие предположили, что ему всё сошло с рук, так как Италия стала чрезмерно «толерантной».

African boat migrant culturally enriching Italy's bus services. pic.twitter.com/GH2Uiyu4PI — k-lo2 (@k_klo224743370) September 16, 2021

Ранее стало известно, что Еврокомиссия создала проект реформ миграционной системы Евросоюза. Данные изменения, по мнению чиновников ЕС, обеспечат более активное и справедливое участие всех европейских стран в программе приёма мигрантов. Реформа, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, отвечает на вызовы нового, изменившегося мира.

Еврокомиссар отметила, что международная обстановка меняется и в этой связи требуется корректировать устоявшуюся систему. По её словам, Еврокомиссия уже подготовила проект изменений миграционной политики в Европе.