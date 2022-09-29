Итальянцам порекомендовали как можно скорее покинуть Россию Посольство Италии в Москве порекомендовало гражданам покинуть Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посольство Италии в Москве обратилось к соотечественникам с призывом покинуть Россию, соответствующее заявление было опубликовано на сайте диппредставительства. Представители посольства отметили, что в результате последних событий перемещение между странами по воздуху и земле затруднено.

Учитывая последнюю эволюцию международного контекста и растущие трудности с воздушным и автомобильным сообщением за пределами России, соотечественникам, находящимся в России, рекомендуется оценить необходимость пребывания и, если нет, покинуть страну, — говорится в сообщении.

В диппредставительстве подчеркнули — те граждане Италии, которые хотят покинуть Россию, должны заранее приобрести билеты в коммерческих компаниях.

С таким же призывом к соотечественникам обратилось правительство Тайваня. В случае, если у людей есть двойное гражданство, необходимо обратиться за помощью в московское представительство, передает Taiwan News.

Накануне глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан страны не посещать Россию. Он также попросил своих соотечественников, находящихся сейчас в РФ, покинуть ее как можно скорее.

Посольство США в Москве также призвало американцев немедленно покинуть Россию. Дипломаты связывают это с объявлением частичной мобилизации и указывают, что не исключен призыв на военную службу лиц с двойным гражданством. Также представители посольства попросили граждан своей страны воздержаться от посещения России.