Источник: бойцы ВСУ боятся брать провизию у жителей Черниговской области Бойцы ВСУ рассказали о предупреждении не брать провизию у жителей Черниговской области

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Военнослужащие ВСУ в Черниговской области не должны принимать продукты и воду от местного населения, считает украинское командование. Как передает РИА Новости, в феврале там произошло массового отравление едой, полученной от волонтеров.

По информации, полученной от источника в ВСУ, в первых числах февраля у 40 военнослужащих одного из подразделений ВСУ в Черниговской области были выявлены симптомы острого отравления после употребления в пищу полуфабрикатов, полученных от представителей волонтерской организации. В этой связи всем военным в регионе запрещено принимать продукты и воду от местных жителей, — заявил источник агентства.

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