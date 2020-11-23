Испанский король Филипп VI ушёл на карантин

https://static.news.ru/photo/956e11c6-2dc8-11eb-ae56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thorton/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Испании Филипп VI уходит на карантин после контакта с заразившимся коронавирусом.

Заболевший находился в контакте с монархом 22 ноября. Следуя санитарным нормам, глава государства будет соблюдать самоизоляцию в течение 10 дней, сообщает газета El Pais.

Отмечается, что с начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 1,58 млн инфицированных. При этом свыше 43 тыс. пациентов умерли.

Приезжающие в Испанию с 23 ноября обязаны будут иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Тесты будут требовать от приезжающих из стран, находящихся в зоне риска. Критерии включения в этот список будут такими же, как в Евросоюзе. Основным показателем считается заболеваемость на 100 тысяч жителей за 14 дней.

Ранее в апреле сообщалось, что Мария Тереза Бурбон-Пармская, которая является родственницей короля Испании Филиппа VI, умерла во Франции. Причиной смерти стал коронавирус, писал NEWS.ru.