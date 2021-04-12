Испанию намерены вновь открыть для российских туристов

Конфликт в Донбассе может быть решён военным путём только в случае, если Украине навяжут такой сценарий. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

Убивать собственных граждан? Мы не Россия. Не будем повторять Грозный здесь дважды, как они повторяли с тысячами жертв мирных жителей. Мы не можем себе этого позволить. Единственный вариант для военного...