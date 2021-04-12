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Испанию намерены вновь открыть для российских туристов

12:23, 12 апреля 2021

Барселона может открыться для россиян в конце лета или осени.

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