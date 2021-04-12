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Михаил Щипанов
Барселона может открыться для россиян в конце лета или осени.
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Конфликт в Донбассе может быть решён военным путём только в случае, если Украине навяжут такой сценарий. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.
Убивать собственных граждан? Мы не Россия. Не будем повторять Грозный здесь дважды, как они повторяли с тысячами жертв мирных жителей. Мы не можем себе этого позволить. Единственный вариант для военного...
Испанию намерены вновь открыть для российских туристов