https://static.news.ru/photo/7ef7fa36-45a9-11ea-845b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Санкции Соединённых Штатов Америки против руководителя Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбара Салехи ограничивают международные переговоры, считают представители ведомства.

Санкции, введённые против Салехи и (главы МИД Ирана) Зарифа, похожи на санкции против международных переговоров и научного развития, — говорится в сообщении ОАЭИ на официальной странице организации в социальной сети Twitter.

Sanctions imposed on Drs Salehi and Zarif resembls sanctioning international negotiations and scientific development #unwise_move pic.twitter.com/KzzUuqHGsu — Ø³Ø§Ø²Ù Ø§Ù Ø§ÙØ±ÚÛ Ø§ØªÙ Û Ø§ÛØ±Ø§Ù (@aeoinews) February 2, 2020

Белый дом ранее расширил санкции против Тегерана. Теперь активы упомянутых чиновников и ОАЭИ на территории США, согласно закону, заморозили. Кроме этого, любые сделки с ними третьих лиц являются объектом вторичных санкций.

Как ранее писал NEWS.ru, что министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что всех участников расследования обстоятельств крушения украинского авиалайнера близ Тегерана, включая граждан третьих стран и организации, Соединённые Штаты выведут из-под действия антииранских санкций.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.