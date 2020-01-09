https://static.news.ru/photo/a7516e0a-3379-11ea-aaa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальный представитель иранского правительства Али Рабии назвал «психологической войной» сообщения о том, что украинский Boeing 737 был сбит ракетой, выпущенной с территории Ирана. Версию о крушении самолёта в результате столкновения с ракетой отверг и глава организации гражданской авиации республики.

Все эти сообщения представляют собой психологическую войну против Ирана. Все страны, граждане которых находились на борту самолёта, могут отправить сюда своих представителей, — цитирует Reuters Рабии.

Он также настоятельно призвал руководство Boeing направить в Тегеран своего представителя для участия в расшифровке «чёрных ящиков».

Как писал NEWS.ru, по сведениям высокопоставленных представителей Пентагона, американской и иракской разведки, самолёт украинской авиакомпании, потерпевший крушение в Тегеране, перестал выходить на связь вскоре после того, как Иран запустил ракеты с военных баз, где размещались американские и союзные войска. Кроме того, по их данным, Boeing 737 был сбит зенитной ракетной системой, произведённой в России. Американские спутники также зафиксировали инфракрасные вспышки двух пусковых ракет перед авиакатастрофой. По оценкам Пентагона, инцидент был случайным. Источники сообщают, что противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела.

Утром 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. На борту самолёта было 176 человек, все они погибли.