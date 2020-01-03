В Совете нацбезопасности Ирана заявили, что Тегеран сделает всё, чтобы отомстить тем, кто убил командующего силами специального назначения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, передаёт телеканал Sky News Arabia.
Соединённые Штаты несут всю ответственность за произошедшее, они совершили самую большую ошибку, — заявили в Совбезе Ирана на экстренном заседании 3 января.
Раннее NEWS.ru писал, что против США готовят восстание в ответ на гибель Сулеймани.
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