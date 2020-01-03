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Постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединённых Наций Данг Динь Куи заявил, что Совет Безопасности ООН ещё не получал запросов на проведение обсуждения удара Соединённых Штатов по багдадскому аэропорту.

Ни одна страна не обращалась с этим, передаёт ТАСС. Динь Куи председательствует в организации в январе. Накануне Соединённые Штаты Америки заявили, что готовы к любому варианту развития событий после ликвидации...