https://static.news.ru/photo/dcd93dc2-3636-11ea-a2e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Иране прокомментировали причину авиакатастрофы Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Самолёт был ошибочно сбит из-за недостаточной координации с новым расчётом сил ПВО, который установили накануне возле международного аэропорта Тегерана.

До взлёта самолёта расчёты ПВО уведомили где-то раз или два, но не было полной координации с новым расчётом системы ПВО, который был установлен в ту ночь возле международного аэропорта имама Хомейни, и ошибка случилась из-за этого, — сообщил РИА Новости зампредседателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.

Утром 8 января пассажирский украинский Boeing 737-800 разбился в районе аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлёта. 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. Иранские власти признали, что самолёт был сбит иранскими военными по ошибке.

Ранее NEWS.ru писал, что в Лондоне в ближайшее время пройдёт встреча министров иностранных дел пяти стран, чьи граждане погибли в результате крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране.