https://static.news.ru/photo/e4670566-3608-11ea-9481-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Лондоне в ближайшее время пройдёт встреча министров иностранных дел пяти стран, чьи граждане погибли в результате крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Министры «скорбящих стран» будут выяснять, какие шаги возможно предпринять, чтобы привлечь к ответственности причастных к трагедии, и как «вообще можно возместить все эти страдания», добавил он.

Иран на наивысшем уровне взял полную ответственность за катастрофу и пообещал Украине, другим странам, потерявшим своих граждан, и всему международному сообществу, что никто не избежит наказания, сказал Пристайко в комментарии BBC Radio 4.

Напомним, пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, летевший из Тегерана в Киев, разбился в районе аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлёта утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. 11 января иранские власти признали, что самолёт был сбит иранскими военными по ошибке.

Ранее NEWS.ru писал, что в Иране создали спецгруппу по решению консульских вопросов жертв крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины».