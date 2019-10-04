https://static.news.ru/photo/4f1fb0da-e6a7-11e9-a79a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

По протестующим в центре Багдада открыли огонь государственные силы безопасности Ирака. Беспорядки там продолжаются уже несколько дней.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, как минимум один человек в результате этого уже получил огнестрельные ранения. Официально информация не подтверждена.

По сведениям СМИ, силовики и ранее стреляли в протестующих, но тогда полиция заявляла, что предупредительный огонь ведётся исключительно поверх голов демонстрантов.

Как писал News.ru, протестующие пытались прорваться в международный аэропорт в Багдаде. Для разгона манифестантов силовики использовали слезоточивый газ.

Протесты в иракской столице начались 2 октября. В результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, а также борьбы с коррупцией.