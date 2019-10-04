По протестующим в центре Багдада открыли огонь государственные силы безопасности Ирака. Беспорядки там продолжаются уже несколько дней.
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По сведениям СМИ, силовики и ранее стреляли в протестующих, но тогда полиция заявляла, что предупредительный огонь ведётся исключительно поверх голов демонстрантов.
Как писал News.ru, протестующие пытались прорваться в международный аэропорт в Багдаде. Для разгона манифестантов силовики использовали слезоточивый газ.
Протесты в иракской столице начались 2 октября. В результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, а также борьбы с коррупцией.
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